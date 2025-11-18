Diabete e benessere, la via multidisciplinare 

Si è celebrata Il 14 novembre la Giornata mondiale del diabete, occasione per riflettere su una patologia che coinvolge milioni di persone nel mondo e migliaia in Sardegna. Per proseguire il percorso di sensibilizzazione, l’associazione Diabete Zero Odv organizza per il 29 novembre, al seminario arcivescovile di Cagliari, l’iniziativa “Diabete e benessere: per una vita migliore nel diabete”.L’appuntamento, che prenderà il via alle 9 nell’aula magna del centro congressi al numero 9 di via Monsignor Cogoni, si distingue per il suo approccio innovativo e multidisciplinare. Medici, psicologi, musicisti, giornalisti e persino addestratori di cani da allerta diabete si alterneranno per illustrare strategie e strumenti utili a migliorare la qualità della vita delle persone con diabete e delle loro famiglie. Tra le proposte, anche la musicoterapia e l’impiego dei cani addestrati a riconoscere variazioni glicemiche, con un’attenzione particolare alla dimensione culturale: la lingua sarda sarà utilizzata per favorire la comunicazione e la vicinanza emotiva.

«In Sardegna sono tante le persone affette da questo disturbo, e tante le famiglie che ogni giorno affrontano le sfide della cura», ha sottolineato il presidente Marco Benucci durante la presentazione dell’evento a Palazzo Bacaredda. «L’obiettivo è far capire che il diabete non è solo una questione medica, ma una condizione che coinvolge corpo, mente e relazioni. Per questo è utile puntare su un approccio multidisciplinare, che integri competenze diverse e valorizzi anche aspetti culturali e sociali. L’amministrazione comunale di Cagliari sostiene con convinzione iniziative come quella promossa dall’associazione Diabete Zero, perché la salute è un bene collettivo».

