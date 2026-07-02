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Ballao.
03 luglio 2026 alle 00:36

Deleghe a quattro consiglieri comunali per aiutare nell’attività amministrativa 

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A Ballao quattro consiglieri comunali si occuperanno di supportare l’attività dell’amministrazione cittadina seguendo alcune materie specifiche.

Il sindaco Severino Cubeddu ha firmato il decreto e affidato a Claudio Cannas le attività produttive, il commercio e lo sport; a Luigi Piga i beni culturali e le politiche giovanili; a Luciana Conigiu la sanità; a Isabella Pinna l’ambiente.

Gli incarichi non costituiscono deleghe di funzione e non attribuiscono poteri amministrativi, gestionali o di rappresentanza esterna. I consiglieri potranno svolgere attività di studio, proposta e supporto al sindaco senza compensi, indennità o rimborsi aggiuntivi.

La misura punta a rendere diretto il lavoro sui settori indicati. Il provvedimento potrà essere modificato o revocato in qualsiasi momento e sarà comunicato al Consiglio nella prima seduta utile dell’ente.

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