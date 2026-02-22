Decreto bollette, 3 miliardi di risparmi 

Sulle bollette elettriche di famiglie e imprese tre miliardi all'anno in meno. È il risparmio che porterebbe lo scorporo della tassa europea sulle emissioni, l'Ets, dal costo del gas per la produzione elettrica. Si tratta della misura più impattante del decreto legge sulle bollette, approvato martedì dal Consiglio dei ministri.

Il calcolo lo ha fatto il ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica, nella Relazione tecnica allegata al decreto. Ma lo scorporo dell'Ets non entrerà in vigore prima del 2027. E soprattutto, deve essere approvato dall'Unione europea, che potrebbe bocciarlo come aiuto di stato. Bruxelles ha già annunciato che valuterà il provvedimento, e poi darà il suo giudizio.

Ma l'Italia intanto conta su di una revisione completa della tassa sulle emissioni, che pesa fortemente sulla produzione elettrica italiana, basata in gran parte sul gas. Ursula von der Leyen ha annunciato che una trattativa sull'Ets partirà il secondo trimestre di quest'anno. E il ministro Gilberto Pichetto Fratin cercherà di far valere a Bruxelles le esigenze italiane. Dalla Relazione tecnica al decreto bollette intanto si può capire dove e quanto il governo vuole risparmiare su luce e gas.

