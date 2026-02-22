VaiOnline
I calcoli.
22 febbraio 2026 alle 01:00

Decreto bollette, 3 miliardi di risparmi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sulle bollette elettriche di famiglie e imprese tre miliardi all'anno in meno. È il risparmio che porterebbe lo scorporo della tassa europea sulle emissioni, l'Ets, dal costo del gas per la produzione elettrica. Si tratta della misura più impattante del decreto legge sulle bollette, approvato martedì dal Consiglio dei ministri.

Il calcolo lo ha fatto il ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica, nella Relazione tecnica allegata al decreto. Ma lo scorporo dell'Ets non entrerà in vigore prima del 2027. E soprattutto, deve essere approvato dall'Unione europea, che potrebbe bocciarlo come aiuto di stato. Bruxelles ha già annunciato che valuterà il provvedimento, e poi darà il suo giudizio.

Ma l'Italia intanto conta su di una revisione completa della tassa sulle emissioni, che pesa fortemente sulla produzione elettrica italiana, basata in gran parte sul gas. Ursula von der Leyen ha annunciato che una trattativa sull'Ets partirà il secondo trimestre di quest'anno. E il ministro Gilberto Pichetto Fratin cercherà di far valere a Bruxelles le esigenze italiane. Dalla Relazione tecnica al decreto bollette intanto si può capire dove e quanto il governo vuole risparmiare su luce e gas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  