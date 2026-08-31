Danza, al Bastione lo spettacolo aperto a tutti: via alle candidature per “Le classique c’est chic” 

Una chiamata a raccolta per chiunque voglia mettersi in gioco e partecipare a una performance collettiva di danza in uno dei luoghi più amati e iconici della città. È il progetto che rientra nel cartellone proposto dal Find 44, il festival internazionale di nuova danza, in programma in autunno in città. Giovedì 24 settembre, infatti, al Bastione di Saint Remy andrà in scena “Le classique c’est chic!”, una performance ideata e condotta da Anna Basti con la produzione di Chiasma. Lo spettacolo propone una classe di danza classica aperta in un gesto collettivo di cura del proprio corpo e di riappropriazione dello spazio pubblico. Dal soul al pop alla musica elettronica, il suono spazierà fra generi diversi per suggerire al corpo specifiche qualità di movimento. La performance che andrà in scena al Bastione non richiede alcuna esperienza pregressa di danza, fanno sapere gli organizzatori, né è necessario avere un abbigliamento specifico. Ci si potrà, dunque, vestire a proprio modo. L’importanti è sentirsi a proprio agio nel movimento e indossare scarpe comode. Per partecipare al “Le classique c’est chic!” occorre presentare la propria candidatura entro lunedì 14 settembre a festivalnuovadanza@gmail.com.

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