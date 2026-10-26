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Solarussa.
27 ottobre 2026 alle 00:25

«Da una settimana la rete Vodafone è in tilt: ora basta» 

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La rete Vodafone è in tilt da circa una settimana e di conseguenza non mancano problemi «a famiglie, lavoratori, attività commerciali e a tutti coloro che utilizzano quotidianamente il telefono per esigenze personali e professionali», denuncia il sindaco di Solarussa, Mario Tendas.
«Non possiamo accettare che un paese intero venga lasciato senza adeguati strumenti di comunicazione. I cittadini hanno diritto a un servizio funzionante e, soprattutto in caso di guasto, a informazioni chiare e tempi certi per il ripristino», denuncia Tendas che evidenzia di aver fatto inviare una Pec dall’ufficio tecnico all’ufficio clienti della Vodafone, «rimasta senza riscontro». Ecco perché il sindaco chiede pubblicamente a Vodafone «di intervenire con urgenza, chiarire le cause del disservizio, comunicare i tempi previsti per il ripristino e adottare tutte le misure necessarie per evitare il protrarsi di una situazione che penalizza l'intera comunità. La protesta mira a riportare l'attenzione pubblica su un problema che non riguarda soltanto la qualità di un servizio commerciale, ma la possibilità stessa di comunicare e partecipare pienamente alla vita quotidiana».

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