«Da settant’anni vendo giornali» 

Ogni edicolante custodisce una storia preziosa e quella di Berardo Pireddu, di Serrenti, comincia nel 1954. «Avevo 20 anni e investii i miei risparmi per acquistare la licenza di vendita di giornali e riviste da un anziano commerciante». Il racconto dell’edicolante prossimo ai 91 anni inizia da lontano: «Inserii la vendita di riviste e giornali nel negozio di alimentari dei miei genitori. In seguito, mi spostai nel bar di famiglia. A fine anni Sessanta utilizzai la licenza per aprire l’edicola nell’ingresso di casa mia, in via Nazionale».

La dedizione alla professione non si è indebolita nonostante l’avvento del web. «All’inizio dell’attività, per la precarietà, realizzai il bancone recuperando una gabbia di polli, rivestendola di compensato, gli espositori verticali, invece, li feci con assi di legno e fil di ferro. Nel 1974, con un prestito per le imprese, ottenni i locali per ospitare una vera edicola e comprai attrezzatura moderna», ricorda Pireddu. «Nel tempo, l’avvento di Internet ha tolto spazio al cartaceo e tanti colleghi hanno chiuso», ma l’anziano edicolante resiste. L’edicola di Serrenti resta legata alla tradizione e vende ciò che passa la distribuzione dei giornali: quotidiani, illustrati, libri e volumi, giochi per i bimbi.

«Per noi l’edicola resta un servizio al paese, un diritto all’informazione, ogni giorno. Essere edicolante, ancora oggi, significa fornire uno strumento di informazione e lettura non pilotato dagli algoritmi di internet, aggiunge Berardo Pireddu che difende il suo mestiere affinché non sparisca un luogo di lettura, un motore di incontri e di lucidi confronti. «Mi auguro che la comunità si prenda cura del piccolo commercio», e resista la volontà di mantenere viva ogni realtà, in cui lo scambio genera opinioni. Berardo Pireddu è un esempio virtuoso di passione e resilienza, nonostante i cambi di rotta della società: il mestiere prevale su tutto.

