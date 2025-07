Turista 15enne violentata in hotel 

Salerno . Una turista americana di 15 anni, in vacanza con la famiglia a Ravello, è stata vittima di una violenza sessuale. L’aggressore sarebbe un dipendente dell’albergo, un 42enne egiziano in regola col permesso di soggiorno e regolarmente assunto nell’albergo della Costa di Amalfi dove la ragazza alloggiava con i familiari. Tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio di martedì scorso, quando l’uomo, approfittando dell’assenza momentanea dei genitori dell’adolescente, l’ha aggredita e violentata. La 15enne, in stato di choc, ha poi raccontato tutto al padre al telefono. L’uomo si è precipitato immediatamente in soccorso della figlia e, incontrato l’aggressore, gli si è scagliato contro. Un pestaggio sventato dai carabinieri che hanno arrestato il presunto violentatore, visto il pericolo di fuga e gli evidenti elementi di prova raccolti a suo carico. L’uomo è stato trasferito al carcere di Salerno con la pesantissima accusa di violenza sessuale su minori.

