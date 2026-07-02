Corsi immersivi di inglese per duecento giovani studenti 

Si sono concluse le prime Summer School di inglese a Serrenti e Sanluri, otto corsi immersivi con docenti madrelingua che hanno coinvolto circa duecento studenti. L’istituto Comprensivo di Sanluri ha investito una parte dei fondi europei Agenda sud, 60mila euro, per i bambini della scuola primaria. «Apprendere la lingua fin dai primi anni di vita ha un grande valore nella formazione – sottolinea la dirigente scolastica Cinzia Fenu – e consente l'internazionalizzazione dell'istituto». Aggiunge la vicesindaca Maura Boi: «Continueremo a sostenere progetti di qualità che offrono agli studenti opportunità formative di respiro internazionale».

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