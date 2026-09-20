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21 settembre 2026 alle 00:22

coppa marisardegna: al poetto si impone arturo i 

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Buone condizioni per la 19ª coppa Marisardegna, l’appuntamento autunnale organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari in collaborazione con il Comando autonomo Ovest e alla sezione velica della Marina Militare. La novità è stata quella di aprire la manifestazione anche alle derive che hanno potuto regatare sia sabato, sia ieri. Numerose le classi presenti in acqua, tutti i partecipanti entusiasti del format sia in mare che a terra concluso con una bella premiazione. La vittoria è andata a Arturo I primo a tagliare la linea e primo con rating Fiv. Nella classe Orc, successo di Free Emotions. A Mya è invece andata la veleggiata.

Optimist

Lo Yacht club Cannigione ha invece allestito il Trofeo Destriero, tappa del campionato zonale Optimist e 28 giovani timonieri provenienti da tutta l’Isola hanno regatato con un bel grecalino sui 10 nodi. Vittoria per Carlo Ginesu (Yacht Club Cagliari), su Giovanni Battista Asara (Lega Navale Italiana Olbia) e Giulio Pavone (Yc Cagliari). Nella classe cadetti, primo Matteo Soggiu (Yc Alghero) seguito da Greta Frau (Lni Villasimius) e Lorenzo Derosas (Lni Olbia).

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