Controlli e identificazioni nella “zona rossa” 

Hanno iniziato il servizio nel primo pomeriggio proseguendo fino a tarda sera. Raffica di controlli da parte degli agenti della Polizia nelle vie e piazze del centro storico, in gran parte inserite nella cosiddetta “zona rossa”. Sono state fermate e identificato 59 persone, tutte straniere: di queste 25 sono state accompagnate negli uffici della Scientifica perché senza documenti d’identità. Sono stati fotosegnalati e scatteranno gli accertamenti per risalire alla loro provenienza e per capire la regolarità nel territorio italiano.

Il servizio straordinario per il controllo del territorio è stato disposto dal questore Rosanna Lavezzaro. Gli agenti hanno iniziato i controlli in particolare nelle due piazze, Matteotti e del Carmine, spesso al centro di eventi di micro criminalità. Numerose le richieste di una maggior presenza delle forze dell’ordine come prevenzione ai fenomeni di spaccio, reati contro il patrimonio ma anche la presenza di cittadini stranieri senza documento o permesso di soggiorno. E alla fine poco meno della metà delle persone fermate per essere identificate non avevano un documento e saranno necessari ulteriori verifiche per la loro identificazione.

La zona a sorveglianza rafforzata nelle aree urbane più sensibili, istituita l’anno scorso dalla Prefettura, è stata prorogata lo scorso febbraio e andrà avanti fino al 30 settembre. Queste le strade e piazze interessate: piazza del Carmine, via Malta, via Sassari, via Maddalena, viale Trieste (fino all’intersezione con via Tavolara), via Crispi, viale la Plaia e piazza Matteotti.

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