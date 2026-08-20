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Donori.
21 agosto 2026 alle 00:36

Contributi Reis solo per sei famiglie 

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Sarà necessaria un’integrazione dei fondi regionali per soddisfare tutte le domande del bando Reis. Il Comune ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari. Su undici domande, solo sei riceveranno i contributi del reddito di inclusione sociale. Le altre cinque, pur risultando idonee, non otterranno per il momento il sostegno per insufficienza di risorse.

Donori ha ricevuto un contributo di 48.534 euro a fronte di un fabbisogno di 65.343 euro accertato dai Servizi Sociali. I nuclei familiari risultati idonei ma non finanziati conserveranno comunque la posizione acquisita in graduatoria e in caso di nuovi fondi riceveranno per primi le somme stanziate. Possono ottenere il sussidio del Reis i soggetti con un reddito inferiore a 15mila euro e un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, sotto i 40mila euro.

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