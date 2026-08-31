Contributi pubblici per la prima casa 

In arrivo a Donori i contributi a fondo perduto per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Il Comune ha pubblicato la graduatoria definitiva dei beneficiari dei fondi per il contrasto dello spopolamento nei centri con meno di 5mila abitanti: per il 2026 sono disponibili circa 49mila euro regionali.

Saranno divisi tra quattro nuclei familiari che hanno deciso di trasferire la propria residenza a Donori. Tre di loro riceveranno 15mila euro a testa per acquistare o restaurare un immobile. Circa 4mila euro andranno invece al quarto beneficiario. Una domanda, pur ritenuta idonea, non è stata ammessa al finanziamento per insufficienza di risorse e dovrà attendere l’eventuale integrazione dei fondi una volta accertato il fabbisogno complessivo per il 2026 a livello regionale.

Tre istanze sono state invece escluse per mancanza dei requisiti richiesti. Il fondo per la prima casa è una delle due misure messe in campo dalla Regione dal 2022 per incentivare l’arrivo di giovani coppie nei piccoli comuni. L’altra prevede un intervento per favorire la natalità con la concessione di un assegno di 600 euro al mese per i nuovi nati.

RIPRODUZIONE RISERVATA