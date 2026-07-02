Bastoni dribbla le domande dei pm 

Milano. Il difensore dell’Inter e della nazionale di calcio Alessandro Bastoni non si presenterà domani all’interrogatorio fissato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta su presunta prostituzione minorile. Indagato per un episodio risalente al luglio 2020, il giocatore ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, anche per evitare di affrontare un interrogatorio senza aver ancora potuto esaminare integralmente gli atti dell’inchiesta.

L’accusa riguarda un presunto incontro a pagamento con una ragazza che all’epoca, lui 21enne, aveva 17 anni e 8 mesi; a organizzarlo, Alessio Salamone, pr della società Ma.De Milano, a capo di un sistema più ampio di serate “all inclusive” destinate a clienti vip, in particolare calciatori, tra locali della movida milanese e hotel di lusso.

La difesa del giocatore esclude rapporti a pagamento, in particolare con minorenni. Nel frattempo, altri calciatori sono stati sentiti come persone informate sui fatti.

Secondo gli investigatori, alcune ragazze sarebbero state coinvolte in un sistema di prostituzione, mentre altre avrebbero partecipato come “ragazze immagine”. Le indagini proseguono con l’analisi dei dispositivi sequestrati e ulteriori audizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA