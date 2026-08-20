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Quartiere del Sole.
21 agosto 2026 alle 00:36

Continua la festa per il patrono: lunedì la processione in musica partirà da piazza San Bartolomeo 

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Si avviano verso la conclusione, in piazza San Bartolomeo, le annuali celebrazioni in onore del Santo patrono, cominciate il 3 agosto con lo slogan “70 anni con i Figli di Santa Maria immacolata” e destinate a concludersi il 29. Il clou dei festeggiamenti è in programma per la sera di lunedì 24, quando si terrà la suggestiva processione dei fedeli con in testa il simulacro del Santo adagiato su un carro trainato da un asinello.

I parrocchiani muoveranno i primi passi alle 18 e attraverseranno le strade del Quartiere del Sole accompagnati dalla Banda musicale di Cagliari, dai gruppi folkloristici e dai suonatori di launeddas. A seguire, alle 19,30, messa nel cortile esterno della parrocchia e conclusione alle 21,30 con uno spettacolo di karaoke insieme a Amy e Tony, rinfresco ed estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. «Altri due appuntamenti attesi», sottolinea Edoardo Noli, storico collaboratore parrocchiale nonché membro del Comitato organizzatore della Festa, sono previsti nei giorni precedenti: sabato 22 alle 20,30 rappresentazione teatrale in sardo e italiano “Purga e cioccolato” a cura della compagnia Sipario aperto, mentre domenica 23, dalle 20,30, manifestazione musicale “JukeBox” con hit italiane dagli anni 90. Prevista, nell’occasione, una piccola degustazione di carne arrosto, visto che San Bartolomeo è il patrono dei macellai, accompagnata dal pane e da un bicchiere di vino.

A fare gli onori di casa, non poteva essere altrimenti, sarà padre Antonio Sconamila, storico parroco del borgo, originario di Bosa, classe 1947, che era già stato alla guida della parrocchia tra il 1999 ed il 2008 e due anni fa vi ha fatto ritorno dopo una parentesi nella penisola. Reduce da un infortunio, dal quale si sta riprendendo, l’anziano sacerdote sarà costretto a presenziare in carrozzina. Per tutto settembre proseguirà anche il Festival letterario con vari appuntamenti sempre nella Corte di viale Calamosca 6.

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