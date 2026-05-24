Conte ufficializza il suo addio al napoli Ramoscelli d’ulivo con De Laurentiis 

napoli 1

Udinese 0

Napoli (3-4-2-1) : Meret (35' st Contini), Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera (1' st Juan Jesus), Politano (35' st Mazzocchi), Lobotka (36' pt Gilmour), McTominay, Gutierrez, Elmas, Alisson (10' ptDe Bruyne), Hojlund. In panchina Milinkovic-Savic, Beukema, Anguissa, Vergara, Giovane. Allenatore Conte.

Udinese (4-2-3-1) : Okoye, Ehizibue, Kristensen (14' st Bertola), Kabasele, Solet, Zemura (35' st Mlacic), Piotrowski (9' st Gueye), Karlstrom (14' st Buksa), Miller, Atta, Davis (34' st Zarraga). (93 Padelli, 1 Nunziante, 90 Sava, 29 Camara, 15 Bayo). Allenatore Runjaic.

Arbitro : Zanotti di Rimini.

Reti : nel pt 24' Hojlund.

Napoli. La giornata dell'addio di Antonio Conte finisce in gloria con la conquista del secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter grazie alla vittoria per 1-0 sull'Udinese, con un gol di Hojlund al 24' del primo tempo. Un gol festeggiato da tutta la squadra che ci teneva a chiudere con un omaggio al tecnico che in due anni ha portato uno scudetto, una supercoppa e un più che onorevole secondo posto. Al termine della gara il tecnico fa il consueto giro di campo per salutare i tifosi, mentre dagli spalti parte il coro “Mister, mister”, ma la notizia ufficiale dell'interruzione anticipata di un anno e consensuale del contratto, arriva in sala stampa dove l'allenatore si presenta in compagnia del presidente, Aurelio De Laurentiis.

«A Napoli - spiega il tecnico - ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi e senza la compattezza dell'ambiente non si riesce a combattere. Ho visto tanti veleni sparsi in giro e quelli che spargono veleni sono dei falliti. Un mese fa ho chiesto un appuntamento al presidente e gli ho comunicato la mia decisione. Quando non posso cambiare le cose preferisco chiudere. Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di allenare il Napoli al quale auguro tutto il bene, soprattutto per i tifosi». De Laurentiis a sua volta spiega che soltanto a partire da domani darà il via alla ricerca concreta del nuovo allenatore. Mentre per Conte resta ancora aperta la porta della Nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA