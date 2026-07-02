Comuni ricicloni, doppio riconoscimento nazionale 

Importante riconoscimento per la Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai al concorso nazionale Comuni Ricicloni, promosso da Legambiente e ministero dell’Ambiente, che premia le amministrazioni più virtuose nella raccolta e gestione dei rifiuti. L’ente si è classificato primo tra i consorzi di Comuni. Risultato prestigioso che dà molta soddisfazione, come afferma Maurizio Cadau sindaco di Belvi, ieri a Roma per ricevere il premio: «Auspichiamo di essere premiati anche con tariffe agevolate per dare nuovi stimoli ai nostri cittadini, e migliorare ancora di più. Ora c’è da analizzare la nuova gara d’appalto per capire quali miglioramenti potrà dare. C’è ancora tanto da fare».

A rendere più significativo il traguardo è il riconoscimento ad Atzara, miglior Comune Riciclone sardo nella categoria sotto i 5.000 abitanti. «Il premio rappresenta un punto di partenza verso traguardi più significativi - dice il sindaco Alessandro Corona -. La nostra è una comunità virtuosa in un territorio virtuoso. Vorremmo che ci fosse più attenzione da parte degli enti superiori. Continueremo a fare la nostra parte, ma aspettiamo segnali chiari dalla Regione che dovrebbe premiare i cittadini che rendono onore alla Sardegna».

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