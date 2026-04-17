VaiOnline
Gonnosfanadiga.
18 aprile 2026 alle 00:52

Comunali, l’ex assessora sfida il sindaco 

In entrambe le liste molti aspiranti consiglieri alla prima esperienza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le liste saranno due, alle Amministrative di giugno a Gonnosfanadiga, e la campagna elettorale comincia a prendere forma con le prime presentazioni di programmi e candidati. Il sindaco uscente Andrea Floris si ripresenta chiedendo un voto per un nuovo mandato, ma gli si contrappone l’ex assessora Simonetta Zurru, che si era dimessa, con un’altra civica.

La riproposta
Andrea Floris resta dunque in campo per proseguire il lavoro avviato negli anni precedenti: «Abbiamo fatto tanto, ma tanto rimane da fare». Sottolinea che i progetti già avviati e quelli in fase di finanziamento sono tanti: «Abbiamo diversi lavori in essere, altri progettati e finanziati e altri ancora per i quali abbiamo chiesto risorse». Tra le iniziative in corso cita anche le attività di promozione del territorio: «Vogliamo valorizzare il prodotto-paese. Ieri a Cagliari, ad esempio, abbiamo presentato il progetto Granitica» (l’articolo è nella pagina a fianco ). Per Floris la ricandidatura vuole dare continuità all’azione amministrativa: «Il cambiamento è iniziato e vogliamo portarlo a termine», spiega. La lista che lo sostiene «unisce esperienza e nuovi ingressi: è composta da sette consiglieri uscenti e dieci nuovi candidati. A tutti loro va il mio ringraziamento per la fiducia che mi hanno accordato. Sono certo che, considerata la qualità della squadra, l’entusiasmo e le idee che i nuovi stanno portando, il lavoro insieme sarà ancora più produttivo».

La sfidante
A contendergli l’incarico di sindaco sarà però Simonetta Zurru, ex assessora dimissionaria, che ha ufficializzato la propria candidatura alla guida del paese con la lista civica “Gonnos Noi per Voi”. «Mi candido con entusiasmo e con un profondo senso di responsabilità verso la nostra comunità», afferma. Zurru spiega che la decisione nasce anche dal sostegno ricevuto da cittadini e collaboratori: «Ho deciso di mettere al servizio dei concittadini la mia esperienza e la mia passione, assieme all’energia di una squadra che crede in questo progetto».
La candidata punta su un programma costruito attraverso il confronto con il territorio. Tra i punti centrali indica il rilancio economico e turistico, il sostegno alle imprese locali e una nuova attenzione ai settori tradizionali come agricoltura, allevamento e artigianato. «Vogliamo valorizzare le nostre eccellenze e costruire opportunità di crescita», spiega. Nel programma trovano spazio anche sostenibilità ambientale, servizi sociali e innovazione amministrativa. «Il mio obiettivo è restituire a Gonnosfanadiga un ruolo centrale nel territorio, nella provincia e nella regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari regge solo un tempo

l nello sport
Il conflitto

I Volenterosi in campo per lo Stretto  Meloni: «L’Italia farà la sua parte»

Disponibili due navi cacciamine. Ma Trump attacca: la Nato stia fuori 
Il conflitto

Libano, ok alla tregua E l’Iran riapre Hormuz

L’America ferma Israele e annuncia: accordo in due giorni 
Intervista

«Per i voli sardi emergenza gestibile: l’estate è al sicuro»

Intrieri: «Continuità garantita, pronti ad aggiungere collegamenti»  
Massimiliano Rais
Energia

«Eolico off shore, un ricorso al Tar contro il progetto»

Il no di Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Portoscuso e Buggerru 
Antonella Pani
Il caso

Intasca la pensione della madre morta da 13 anni

Nuoro, truffa da 300mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza 
Fabio Ledda
L’incontro

Genitori e figli nel nome dell’impresa

Salvato, prorettore dell’Università Bocconi: «Le aziende di famiglia più solide sul mercato» 
Luca Neri
Anniversario

I 105 anni del Psd’Az, nel futuro la scelta tra destra e sinistra

Festa per la ricorrenza a Oristano Solinas: «Deciderà il congresso» 
Antonio Masala
Il caso

La Lega torna in piazza contro l’Ue

Patrioti europei a Milano, tre cortei e una manifestazione di Forza Italia 