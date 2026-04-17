Comunali, l’ex assessora sfida il sindaco 

Le liste saranno due, alle Amministrative di giugno a Gonnosfanadiga, e la campagna elettorale comincia a prendere forma con le prime presentazioni di programmi e candidati. Il sindaco uscente Andrea Floris si ripresenta chiedendo un voto per un nuovo mandato, ma gli si contrappone l’ex assessora Simonetta Zurru, che si era dimessa, con un’altra civica.

La riproposta

Andrea Floris resta dunque in campo per proseguire il lavoro avviato negli anni precedenti: «Abbiamo fatto tanto, ma tanto rimane da fare». Sottolinea che i progetti già avviati e quelli in fase di finanziamento sono tanti: «Abbiamo diversi lavori in essere, altri progettati e finanziati e altri ancora per i quali abbiamo chiesto risorse». Tra le iniziative in corso cita anche le attività di promozione del territorio: «Vogliamo valorizzare il prodotto-paese. Ieri a Cagliari, ad esempio, abbiamo presentato il progetto Granitica» (l’articolo è nella pagina a fianco ). Per Floris la ricandidatura vuole dare continuità all’azione amministrativa: «Il cambiamento è iniziato e vogliamo portarlo a termine», spiega. La lista che lo sostiene «unisce esperienza e nuovi ingressi: è composta da sette consiglieri uscenti e dieci nuovi candidati. A tutti loro va il mio ringraziamento per la fiducia che mi hanno accordato. Sono certo che, considerata la qualità della squadra, l’entusiasmo e le idee che i nuovi stanno portando, il lavoro insieme sarà ancora più produttivo».

La sfidante

A contendergli l’incarico di sindaco sarà però Simonetta Zurru, ex assessora dimissionaria, che ha ufficializzato la propria candidatura alla guida del paese con la lista civica “Gonnos Noi per Voi”. «Mi candido con entusiasmo e con un profondo senso di responsabilità verso la nostra comunità», afferma. Zurru spiega che la decisione nasce anche dal sostegno ricevuto da cittadini e collaboratori: «Ho deciso di mettere al servizio dei concittadini la mia esperienza e la mia passione, assieme all’energia di una squadra che crede in questo progetto».

La candidata punta su un programma costruito attraverso il confronto con il territorio. Tra i punti centrali indica il rilancio economico e turistico, il sostegno alle imprese locali e una nuova attenzione ai settori tradizionali come agricoltura, allevamento e artigianato. «Vogliamo valorizzare le nostre eccellenze e costruire opportunità di crescita», spiega. Nel programma trovano spazio anche sostenibilità ambientale, servizi sociali e innovazione amministrativa. «Il mio obiettivo è restituire a Gonnosfanadiga un ruolo centrale nel territorio, nella provincia e nella regione».



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