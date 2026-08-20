Colpo del Cagliari, è in arrivo Fadera 

Colpo di mercato del Cagliari, che è andato a pescare nel Lario il laterale di sinistra. Infatti è stato raggiunto con il Como l’accordo per Alieu Fadera, sulla base di un prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Oggi a Roma svolgerà le visite mediche.

Insomma, la squadra sta prendendo forma quando, alla chiusura del calciomercato, martedì primo settembre, mancano undici giorni. Il tempo necessario per chiudere in modo definitivo anche la questione del laterale destro, così da colmare (si fa per dire) il vuoto lasciato da Marco Palestra, ceduto al Chelsea dall’Atalanta, e da considerare ormai un top player. Nei giorni scorsi, si era parlato di un tentativo per l’algerino Rafik Belghali del Verona, poi il club di Tommaso Giulini avrebbe virato su un calciatore svedese, ma non è detto.

Il nuovo rossoblù

Fadera ha 24 anni ed è di nazionalità gambiana. È nato infatti il 3 novembre del 2001 a Bakau e milita in pianta stabile nella nazionale maggiore del suo Paese. Occupa in prevalenza la posizione di esterno offensivo o ala sinistra ma all’occorrenza sa interpretare compiti di spinta lungo il binario mancino. Nel corso della sua carriera professionistica ha vestito le maglie di cinque squadre differenti, muovendo i primi passi in Europa con il Pohronie in Slovacchia per poi passare allo Zulte Waregem in Belgio, quindi trasferirsi al Genk prima del grande salto in Italia tra le file del Como e la successiva esperienza al Sassuolo, l’anno scorso.

In Serie A ha collezionato cinquantasei presenze complessive, tra la parentesi con i lariani e quella con i neroverdi emiliani realizzando 3 reti. A queste si aggiungono le presenze e i minuti accumulati nelle coppe europee, avendo disputato le qualificazioni e le partite della Uefa Conference League con il Genk, oltre a un bottino importante di presenze nelle massime coppe nazionali estere e alle gare disputate con la propria nazionale nella Coppa d'Africa.

Gli altri

Resta da vedere ora che cosa accadrà per quanto riguarda la vicenda di Sebastiano Esposito. In cambio del prestito dell’attaccante di Castellamare di Stabia, il cui entourage è ai ferri corti con la società cagliaritana per questioni di adeguamento contrattuale, il Torino offre delle contropartite che i vertici rossoblù valuteranno. A cercarlo c’è ancora l’Olympique Marsiglia, disposta a prenderlo sempre in prestito. Vedremo.

Bisognerà inoltre capire quali saranno i tempi di recupero di Yael Trepy e se ci sarà davvero la necessità di un’altra punta. Le prime gare di campionato forniranno suggerimenti importanti in questa direzione.

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