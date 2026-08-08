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Villagrande
09 agosto 2026 alle 00:43

Collaudo ok per il ponte di Figu Niedda  

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Il ponte di Figu Niedda è stato collaudato. Il risultato, atteso dalla comunità di Villagrande per ripristinare la viabilità interna, è stato raggiunto al culmine dell’intervento operato nei giorni scorsi da tecnici specializzati, nominati dall’impresa Sarda lavori di Tortolì, titolare dell’appalto, per eseguire le prove di carico.

Il ponte è stato sottoposto alle verifiche con la presenza di quattro camion, una fase fondamentale per accertare il corretto comportamento strutturale e garantirne la piena funzionalità e sicurezza. Alle operazioni ha preso parte, fra gli altri, anche il commissario regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. L’appalto rientra nella rosa degli interventi attuati nell’ambito della ricostruzione dell’abitato dopo la tragica alluvione del 2004, quando il paese pagò un prezzo altissimo con due vittime. Nei prossimi giorni potrebbe essere riaperto (dopo alcuni anni) il ponte con il ripristino della normale viabilità. ( ro. se. )

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