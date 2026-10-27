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Sinnai.
28 ottobre 2026 alle 00:57

Climatizzatori nelle scuole di via Trento 

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Sono in corso a Sinnai i lavori per la climatizzazione delle 18 aule della scuola secondaria di primo grado di via Trento. «Il costo dell’intervento è di 54mila euro, sostenuto dal bilancio comunale e dalla partecipazione all’avviso della Regione per l’Unità di Progetto Iscol@ per il recupero delle risorse», ha spiegato la sindaca Barbara Pusceddu: «Grazie a questo cantiere, i nostri 286 studenti che frequentano l’edificio avranno presto aule moderne, confortevoli e idonee all’attività scolastica in ogni stagione dell’anno. Per accelerare i tempi stiamo intervenendo con fondi comunali, sperano nell’arrivo anche dei finanziamenti appositamente programmati dalla Regione».

Le sollecitazioni arrivano anche dai genitori, soprattutto quelli dei bimbi che frequentano le scuole dell’Infanzia, ancora sprovviste degli impianti, visto che la chiusura dell'anno scolastico cade a fine giugno, con le temperature spesso già molto alte.

«L’obiettivo è intervenire in tutti gli edifici scolastici privi degli impianti di climatizzazione», ha aggiunto la prima cittadina, «stiamo sollecitando i finanziamenti. Per quanto riguarda il più antico caseggiato scolastico di piazza Scuole attendiamo anche il parere della Sovrintendenza». (r. s.)

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