Giorgino.
26 febbraio 2026 alle 00:43

Clean-up games, vince chi raccoglie più rifiuti 

Una mattina con gli studenti, il 9 maggio prossimo, dedicata alla pulizia di uno dei luoghi più belli e, purtroppo, più sporchi della città: la spiaggia di Giorgino. Succede in occasione della terza edizione di “Clean up games”, evento organizzato dall'associazione Rebelterra, nata nel febbraio 2024 per realizzare iniziative a tema ambientale. Al via le iscrizioni: le scuole superiori interessate devono fare domanda entro il 28 febbraio, mentre le associazioni e i privati cittadini interessati hanno tempo fino a mercoledì 15 aprile per formalizzare l’iscrizione.

La sfida

I CleanUp Games rappresentano un’opportunità concreta per vivere una giornata all’insegna della tutela dell’ambiente e del territorio, in cui scuole, associazioni, imprese, istituzioni, cittadine e cittadini si ritroveranno fianco a fianco in un’azione collettiva di pulizia che interesserà una delle spiagge del sud Sardegna più colpite dall’inquinamento. La manifestazione, totalmente gratuita, si svolgerà anche quest’anno sotto forma di competizione: vince chi raccoglie il maggior quantitativo di rifiuti.

«L'invito a partecipare è aperto a tutti», spiega Carola Farci, presidente di Rebelterra. «È possibile prendere parte ai CleanUp Games 2026 scegliendo una delle categorie in gara: classi delle scuole superiori, associazioni, famiglie, gruppi di amici e amiche, cittadine e cittadini che decidono di partecipare singolarmente. Novità di quest’anno, una categoria a parte per la comunità studentesca di Unica, con premi dedicati per una sfida all'ultimo rifiuto tra il polo umanistico e il polo scientifico dell'università di Cagliari». Per informazioni e iscrizioni: www.rebelterra.it/cleanup.

