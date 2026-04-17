Cireddu, adesso l’asticella si alza: da lunedì in gara al Tour of the Alps 

Adesso l’asticella si alza di brutto. Il Team Vorarlberg ha chiamato Ignazio Cireddu per sostituire il convalescente Giacomo Ballabio al Tour of the Alps, classica gara a tappe in preparazione del Giro d’Italia (evoluzione del vecchio Giro del Trentino), classificata come 2.Pro, cioè quelle subito dopo il World Tour. Per il 21enne di San Vito è senz’altro l’impegno più duro della carriera. Dovrà correre per cercare di restare in gara sin dalla prima tappa, Innsbruck-Innsbruck di 144,3 km, lunedì. Il suo compito sarà di aiutare il capitano designato, lo svizzero Colin Stüssi, vincitore della Volta ao Portugal 2023.

Il parco partenti è di livello altissimo: Michael Storer è il campione uscente, poi ci sono Egan Bernal, Thymen Arensam, Derek Gee, Ben O’Connor. Tra gli italiani, la Red Bull schiera Giulio Pellizzari e i giovani Davide Donati (primo domenica alla Roubaix Under 23) e Lorenzo Finn, entrambi reduci dal Giro della Sardegna. Conclusione venerdì con la Trento-Bolzano. ( c.a.m. )

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