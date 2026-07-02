Cin Cin, in alto i “Calici in Tonnara” 

Tre giorni di brindisi e degustazioni, nel nome del vino e della cultura, immersi nella storia dell’antica tonnara Su Pranu di Portoscuso, accompagnati dalla musica che risuonerà nel cortile sul mare e nel belvedere della torre spagnola. Da oggi fino a domenica, per il settimo anno “Calici in Tonnara”, organizzato dall’associazione Crew con la collaborazione di Althunnus e il patrocinio del Comune di Portoscuso, celebra il vino di qualità in una location unica.

Le etichette

Protagoniste di “Calici in Tonnara” sono le cantine, una trentina da tutta la Sardegna distribuite nelle tre serate: si potrà degustare il vino ma anche incontrare i produttori, gli enologi, i sommelier e ascoltare i racconti delle etichette, dei vitigni e dei territori in cui nascono. Dal Carignano del Sulcis al Vermentino di Gallura passando per il Mandrolisai e le tante esperienze della Sardegna, nei calici si incontra la ricchezza vitivinicola dell’isola.

La cucina

Anche la cucina ha un ruolo fondamentale nell’esperienza di “Calici in Tonnara”: gli chef Nicola Paulis, Leonildo Contis e Cristiano Rosso creeranno proposte culinarie in grado di coniugarsi al meglio con i vini per esaltare i sapori delle eccellenze locali.

Gli appuntamenti

Si inizia oggi: alle 18.30 l’inaugurazione e i saluti istituzionali e poi focus su Portoscuso. Sarà proiettato il documentario identitario presentato da Isabel Vera dedicato a Portoscuso tra memoria, mare e comunità. A seguire la presentazione degli abiti tradizionali di Portoscuso, con il gruppo culturale Vergine d’Itria, e la rappresentazione di come si fa la pasta e degli antichi mestieri a cura dell’associazione I Suerxinus. I visitatori potranno sorseggiare i vini di dieci cantine e degustare le prelibatezze a base di tonno rosso (rigorosamente pescato nella tonnara di Capo Altano dalla ciurma portoscusese) preparate dagli chef. Come l’anno scorso, la festa non sarà solo a Su Pranu ma anche presso il belvedere della torre spagnola e anche qui si potranno trovare street food e drink, un flusso continuo di musica e degustazioni nel centro storico di Portoscuso. In tonnara oggi dalle 20 suoneranno i Loungedelica, alle 22 Dj Diva, mentre alla torre dalle 19 dj Mimmo Siddi. “Calici in Tonnara” replica sabato, quando le cantine ospiti nel grande cortile aperto di Su Pranu saranno dodici. La musica che animerà la serata sarà quella dei Tamurita alle 20 e di dj Zimbra alle 22, in tonnara, mentre alla torre spagnola si esibiranno Mog dalle 19,10 e Marco Ligas dalle 24. Allo scoccare della mezzanotte via all’After Party, la torre sarà illuminata di viola, il colore ufficiale della manifestazione. “Calici in Tonnara”, ormai di rilevanza regionale con cantine provenienti da tutta l’isola, si chiude domenica: saranno presenti otto cantine, le degustazioni sotto le stelle a due passi dal mare saranno accompagnate dalla musica di Santiago El Real dalle 22 e Dj Zak dalle 23.

Il successo

Un evento nato dall’intuizione dell’associazione Crew di abbinare le realtà vitivinicole con la cornice di Su Pranu: in questi sette anni i numeri delle cantine sono cresciuti, così come i visitatori. “Calici in Tonnara”, con il supporto della Regione e dalla Fondazione, calice dopo calice, successo dopo successo, è entrato nel circuito degli appuntamenti regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA