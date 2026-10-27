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Monserrato.
28 ottobre 2026 alle 00:58

Cimitero, più parcheggi e nuovi orari da domani al 3 novembre 

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Orari prolungati e più parcheggi in vista delle giornate dedicate a Ognissanti e alla commemorazione dei defunti. Il cimitero comunale di Monserrato adotterà infatti una fascia oraria più ampia per gestire l’aumento dei visitatori: da domani fino al 3 novembre la struttura resterà aperta dalle 8,10 alle 16,50, così da distribuire meglio gli accessi e facilitare le visite nelle ore più affollate. Una modifica che dovrebbe evitare code all’ingresso e garantire una maggiore fluidità nei momenti di punta.

Accanto alla variazione degli orari, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla circolazione lungo via Giulio Cesare: saranno attivati parcheggi temporanei su vari tratti di entrambi i lati della strada, comprese le banchine, dal parcheggio del cimitero fino allo svincolo della 554 e al viadotto della metropolitana leggera. È stata inoltre rimossa la sosta vietata nel tratto che collega l’uscita dei parcheggi della struttura alla 554, ampliando gli spazi disponibili per chi arriva in auto e rendendo più semplice trovare posto anche nelle ore più frequentate. Le misure puntano a rendere più ordinato l’accesso all’area e a garantire una circolazione più fluida durante l’intero periodo dedicato alle commemorazioni.

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