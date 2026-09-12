Che Bezzecchi! Ma la Sprint è di Marquez  

Misano Adriatico. A Marco Bezzecchi la pole position della MotoGp per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a Marc Marquez la Sprint. Ieri il riminese dell'Aprilia, che ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1’29”982, e lo spagnolo della Ducati si sono divisi i primi due posti nel sabato di Misano Adriatico. Oggi alle 14, in prima fila accanto ai due scatterà Fermin Aldeguer (Ducati Gresini); in seconda, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), il leader del mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Solo 14° Pecco Bagnaia (Ducati).

Nella Sprint, Marquez ha dominato a modo suo, precedendo le due Aprilia ufficiali di Bezzecchi e dell’altro spagnolo Jorge Martin e proseguendo l'avvicinamento alla vetta della classifica del mondiale, ora a-14. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio (VR46), quinto per Alex Marquez (Gresini), entrambi su Ducati.

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