VaiOnline
La spiaggia.
17 maggio 2026 alle 01:45

C’è il maestrale,  una parte del Poetto saluta la posidonia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alla fine, l’alleato tanto atteso e invocato (dal Comune) è arrivato: il Maestrale. Le raffiche di vento fino a 25 nodi che da ieri stanno interessando la città hanno iniziato a modificare (seppure in maniera lieve) il volto della prima Fermata al Poetto. Pian piano, infatti, cominciano a disperdersi le montagnette di posidonia che nelle ultime settimane hanno alimentato la polemica tra coloro che avrebbero voluto la rimozione meccanica (gli albergatori, per esempio), per non mostrare al mondo in occasione dell’America’s Cup un’immagine di Cagliari negativa, e chi invece (l’amministrazione comunale), considerandola una risorsa naturale in grado di frenare l’erosione, ha difeso la scelta di non toccarla. Ed è qui che entra in gioco il maestrale: il vento da nord ovest sta cominciando a fare quello che il sindaco Massimo Zedda aveva annunciato nei giorni scorsi: un intervento naturale capace di ridistribuire gli accumuli, favorendo il ripristinino della sabbia.

In alcuni tratti di spiaggia, all’interno degli stabilimento, il cambiamento è già visibile. Alla Prima fermata, dove gli accumuli erano più imponenti cominciano a ridursi. L’attesa ora è rivolta ai prossimi giorni: se il maestrale continuerà a soffiare con intensità, la spiaggia si ripulirà. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Industria

Eurallumina, soldi finiti: bastano solo per pagare lo stipendio di maggio

I sindacati lanciano l’allarme:  «I fondi annunciati non ci sono» 
Antonella Pani
L’incontro.

«Insieme per il diritto alla salute»

Francesco Oggianu
La storia

«I compagni di classe mi hanno aiutato a non mollare mai»

Il 15enne di Solarussa paralizzato dopo un tuffo a Torregrande 
Valeria Pinna
Lampedusa

Bimba di un mese morta dopo lo sbarco

Inutili i tentativi di rianimazione, per i medici alla piccola è stato fatale il freddo 
Malé

Maldive, muore anche un soccorritore

Malore fatale per un militare. Oggi nuovo tentativo di recuperare i quattro corpi 
L’intervista.

«Ecco perché l’oceano fa paura»

Paolo Carta
Regno Unito

Sfida a Starmer: «Londra nell’Ue»

L’ex ministro Streeting si candida, ma vuole “aspettare” Burnham 