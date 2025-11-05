VaiOnline
Festival.
06 novembre 2025 alle 00:34

Capitani e bomber A Cagliari torna Ideario Sport 2025 

Terza e ultima tappa della III edizione di Ideario Sport - Festival del libro sportivo, organizzato dal Comitato regionale Asi e da Ideario che si terrà a Cagliari alla Manifattura in viale Regina Margherita domani e sabato.

Incontri

Si comincia venerdì, alle 18.15, con “I gesti immortali del calcio” Roberto Beccantini presenterà “Giocati da Dio” (Hoepli) con il giornalista Stefano Lai. Un racconto dei gesti tecnici dei campioni destinati a restare impressi per sempre nell’immaginario degli appassionati: dalla rovesciata di Riva alle parate di Zoff, passando per gli assist di Platini e le punizioni di Maradona. Interverrà anche l’ex calciatore rossoblù Gianni Roccotelli, noto per la sua rabona . Alle 19.15, “Il mito del Capitano” con Bruno Corda: un’affascinante rassegna di campioni che sono passati alla storia che Gianfelice Facchetti racconta nel suo volume “Capitani. Miti, esempi e bandiere”, Piemme, e che presenterà al pubblico accompagnato dall’ex capitano del Cagliari Gigi Piras. Sabato, alle 18.15, Laura Puddu, giornalista del direttivo Ussi Sardegna, introdurrà “Successi dietro una rete” con Giuliana Lorenzo, autrice di “Italvolley. La storia dorata della Nazionale di pallavolo femminile” (Diarkos), e il presidente della Federvolley Sardegna Eliseo Secci. La serata si chiuderà con l’appuntamento “Sport femminile e Islam”, introdotto da Francesca Melis Boi, giornalista vicepresidente dell'Ussi Sardegna, con Alessandra Campedelli, autrice di “Io posso. Un’allenatrice di pallavolo in Iran e in Pakistan” per Baldini+Castoldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

