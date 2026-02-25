Cani e gatti da sterilizzare 

Il Comune di Maracalagonis ha stanziato un contributo di diecimila euro per favorire la sterilizzazione di cani padronali e delle colonie feline ufficialmente censite. L'obiettivo è il controllo delle nascite e cucciolate indesiderate che alimentano la popolazione dei cani e dei gatti randagi. Previsto un contributo massimo di 140 euro per il rimborso delle spese sostenute per la sterilizzazione dei cani e di 120 euro per rimborso delle spese sostenute per la sterilizzazione dei gatti.

Il progetto è rivolto a tutti i cittadini possessori di cani regolarmente iscritti nell’anagrafe canina, ai proprietari di gatti e ai referenti di colonie feline ufficialmente riconosciute, residenti nel Comune di Maracalagonis, che vogliono sterilizzare il proprio animale.

Sarà data priorità alle domande in ordine di presentazione delle stesse. Farà fede la data di presentazione al protocollo del Comune di Maracalagonis. Nell’ambito dello stesso nucleo familiare si concederà un unico contributo.

Sarà assegnato un contributo a favore di referenti di colonie feline per un massimo di 10 gatti femmina per colonia felina ufficialmente censita.

Saranno soddisfatte le domande fino all’esaurimento del fondo stanziato dall’amministrazione. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA