Candidato sindaco, la scelta tra Torru, Sarritzu, Contini e Farci 

Nel centrodestra resta il nodo leader da sciogliere. Quattro i nomi emersi nell’ultima riunione fra vertici regionali dei principali partiti e delle forze politiche alleate, comprese alcune civiche: l’attuale consigliere comunale Lucio Torru proposto da FdI, l’ex amministratore e sindacalista Guido Sarritzu dall’Udc, l’ex sindaco quartese Mauro Contini dai Riformatori, e Roberto Farci - già candidato sindaco nel 1997 - voluto dalla civica Sardegna Forte. Un poker di papabili dal quale - salvo colpi di scena - dovrà uscire il candidato sindaco ufficiale del centrodestra.

Nel frattempo si rafforza la presenza di Sardegna al Centro 20Venti nel parlamentino di via Porcu. Durante l’ultima riunione di Consiglio è stato ufficializzato l’ingresso nel partito di Tunis - e nel rispettivo gruppo consiliare - della consigliera Laura Perra, da tempo nel Gruppo Misto -dopo l’addio a Sardegna Forte con cui era stata eletta nel 2020 - che ha fatto una breve comunicazione seguita dal benvenuto dell’attuale capogruppo Martino Sarritzu. Un cambio di casacca nello schieramento dopo quello del collega di minoranza Francesco Caredda, eletto con la civica Io sono Quartu cinque anni fa e da poche settimane entrato nei Riformatori. (f. l.)

