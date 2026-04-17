Cambio della bandiera per il comitato Madonna della Difesa 

Tutto pronto per il tradizionale cambio bandiera del Comitato Madonna della Difesa nella chiesa di San Giorgio Martire, con inizio della messa celebrata da don Elvio Puddu dalle 19.

Alla guida per il 2026 è stato nominato Alberto Macaluso, giovane già impegnato da tempo nelle attività dell’organizzazione, che subentra alla madre Monica. Una scelta voluta dal Comitato per incentivare un nuovo ponte generazionale e favorire la partecipazione dei giovani.

Prima del rito religioso, si svolgeranno il passaggio di consegne e la processione, che quest’anno presenta una novità: il corteo partirà dalla chiesa per raggiungere l’abitazione del nuovo presidente e tornare indietro, modificando così il percorso tradizionale che prevedeva la partenza dalla casa del presidente uscente.

«Invitiamo tutta la popolazione a prendere parte alla cerimonia, per vivere insieme un momento di fede, tradizione e appartenenza che da sempre unisce i quartuccesi. Al termine della Santa Messa offriremo un rinfresco nel salone parrocchiale adiacente alla chiesa, così da poter vivere insieme alla comunità un momento di festa e convivialità», l’invito del Comitato.



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