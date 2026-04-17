VaiOnline
Quartucciu.
18 aprile 2026 alle 00:53

Cambio della bandiera per il comitato Madonna della Difesa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutto pronto per il tradizionale cambio bandiera del Comitato Madonna della Difesa nella chiesa di San Giorgio Martire, con inizio della messa celebrata da don Elvio Puddu dalle 19.
Alla guida per il 2026 è stato nominato Alberto Macaluso, giovane già impegnato da tempo nelle attività dell’organizzazione, che subentra alla madre Monica. Una scelta voluta dal Comitato per incentivare un nuovo ponte generazionale e favorire la partecipazione dei giovani.
Prima del rito religioso, si svolgeranno il passaggio di consegne e la processione, che quest’anno presenta una novità: il corteo partirà dalla chiesa per raggiungere l’abitazione del nuovo presidente e tornare indietro, modificando così il percorso tradizionale che prevedeva la partenza dalla casa del presidente uscente.
«Invitiamo tutta la popolazione a prendere parte alla cerimonia, per vivere insieme un momento di fede, tradizione e appartenenza che da sempre unisce i quartuccesi. Al termine della Santa Messa offriremo un rinfresco nel salone parrocchiale adiacente alla chiesa, così da poter vivere insieme alla comunità un momento di festa e convivialità», l’invito del Comitato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari regge solo un tempo

l nello sport
Il conflitto

I Volenterosi in campo per lo Stretto  Meloni: «L’Italia farà la sua parte»

Disponibili due navi cacciamine. Ma Trump attacca: la Nato stia fuori 
Il conflitto

Libano, ok alla tregua E l’Iran riapre Hormuz

L’America ferma Israele e annuncia: accordo in due giorni 
Intervista

«Per i voli sardi emergenza gestibile: l’estate è al sicuro»

Intrieri: «Continuità garantita, pronti ad aggiungere collegamenti»  
Massimiliano Rais
Energia

«Eolico off shore, un ricorso al Tar contro il progetto»

Il no di Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Portoscuso e Buggerru 
Antonella Pani
Il caso

Intasca la pensione della madre morta da 13 anni

Nuoro, truffa da 300mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza 
Fabio Ledda
L’incontro

Genitori e figli nel nome dell’impresa

Salvato, prorettore dell’Università Bocconi: «Le aziende di famiglia più solide sul mercato» 
Luca Neri
Anniversario

I 105 anni del Psd’Az, nel futuro la scelta tra destra e sinistra

Festa per la ricorrenza a Oristano Solinas: «Deciderà il congresso» 
Antonio Masala
Il caso

La Lega torna in piazza contro l’Ue

Patrioti europei a Milano, tre cortei e una manifestazione di Forza Italia 