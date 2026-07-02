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Alghero.
03 luglio 2026 alle 00:34

Caldo e condizionatori lasciano ancora al buio la città 

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Le ondate di calore degli ultimi giorni hanno messo a dura prova la rete di distribuzione elettrica cittadina di Alghero. Le elevate temperature e il massiccio uso dei condizionatori hanno avuto un effetto combinato, provocando il surriscaldamento delle linee elettriche e il sovraccarico delle centraline. Interi quartieri al buio, e a soffrire maggiormente è il rione di Pivarada dove si trova la via di casa solo aiutandosi con la luce del telefonino. «È la quotidianità che vivono le famiglie con bambini che cercano di rientrare nelle loro abitazioni in sicurezza, una condizione che dovrebbe essere garantita», spiega Salvatore Carta abitante della zona.

Il sindaco Raimondo Cacciotto ha assicurato sull’intervento di E-Distribuzione per supportare la rete con il posizionamento di power station e personale per riparare nel breve tempo possibile i guasti e mettere fine ai disagi. «Il caldo eccezionale che ha investito il territorio ha contribuito al formarsi di guasti in diversi tratti della rete di distribuzione. Stante la straordinarietà della situazione – sottolinea il primo cittadino - e la necessità di intervenire tempestivamente per ripristinare il servizio, in alcune zone della città si potrebbero manifestare dei disagi anche nelle ore notturne per via dell’utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi e interruzioni notturne». (m.p.)

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