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28 ottobre 2026 alle 00:58

Cade dall’impalcatura e sbatte la testa: operaio in ospedale 

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Incidente sul lavoro ieri pomeriggio nel Corso: un 47enne di Quartu ha riportato delle ferite alla testa nel cantiere per il rifacimento della facciata di un palazzo. Soccorso dal personale del 118 è stato poi accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso: le sue condizioni non sarebbero per fortuna particolarmente gravi, ma è stato tenuto in osservazioni per le ferite alla testa.

Su quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri della stazione di Pirri e gli ispettori dello Spresal della Asl. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato le ferite alla testa dell’operaio. Secondo una versione, l’uomo sarebbe stato colpito accidentalmente dal braccio o dal gancio di una gru posizionata su un camion. Una seconda ricostruzione vederebbe invece l’operaio cadere dall’impalcatura e battere la testa forse per un contatto del mezzo meccanico con il ponteggio. L’unica cosa certa, come emerso dai soccorsi viste le lesioni al capo, è che il 47enne non indossava il casco al momento dell’impatto con il braccio della gru o della caduta.

I militari della stazione di Pirri hanno sentito le persone presenti e i colleghi dell’uomo. Nel cantiere sarebbero al lavoro due ditte, per questo le ricostruzioni emerse in un primo momento non sarebbero concordanti. Da accertare dunque le responsabilità di quanto accaduto. Per fortuna, dopo le iniziali preoccupazioni sulle condizioni dell’operaio, il 47enne si è ripreso: accompagnato in ospedale non sarebbe in una situazione di salute critica. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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