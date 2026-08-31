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Viale dei Giornalisti.
01 settembre 2026 alle 01:02

Bus bloccato per colpa di un’auto 

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Un’auto parcheggiata sul marciapiede e lo spazio troppo stretto per il passaggio di un autobus dell’Arst: così, ieri alle 17,20, per quasi quindici minuti, il mezzo di trasporto è rimasto bloccato in viale dei Giornalisti in attesa che la proprietaria della vettura ritornasse. Intanto si è creata una fila di altre macchine: e quasi tutte, alla fine, sono passate nella nuova pista ciclabile per evitare di perdere tempo.

Oramai con la strada a una corsia, dopo la realizzazione del tracciato per le bici con tanto di cordolo in cemento all’altezza dell’uscita pedonale dalla stazione ferroviaria, non permette sorpassi e nel caso di ieri il parcheggio “creativo” di una signora ha paralizzato la viabilità creando inoltre un ritardo ai passeggeri dell’autobus dell’Arst. L’auto era ferma con le quattro frecce inserite. Alla fine la proprietaria della vettura è arrivata, salendo a bordo come se nulla fosse e andando via.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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