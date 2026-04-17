VaiOnline
Sant’Antioco.
18 aprile 2026 alle 00:52

Bonifiche davanti al porticciolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’amministrazione comunale di Sant’Antioco restituisce alla comunità un’area a lungo degradata e inutilizzabile, oggetto in passato di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Cagliari per la presenza di diverse tipologie di rifiuti abbandonati.

Si tratta di uno spazio situato in prossimità del porticciolo turistico, ora completamente ripulito e bonificato grazie a un intervento mirato che ha consentito di recuperarla e renderla nuovamente fruibile. L’operazione rappresenta il mantenimento di un impegno preciso assunto dall’amministrazione nei confronti dell’autorità marittima, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a una zona strategica del territorio.

Lavori conclusi

I lavori, ormai conclusi, permettono oggi ai cittadini di riappropriarsi di uno spazio importante, anche in virtù del collegamento diretto con il parco del lungomare, una delle aree più frequentate dagli antiochensi. «Abbiamo mantenuto gli impegni presi tempo fa con l’autorità marittima - ha sottolineato il sindaco Ignazio Locci - e ora chiediamo alla Regione un intervento concreto anche sulle aree limitrofe, affinché possano essere pienamente recuperate e valorizzate. Si tratta di spazi per noi molto importanti». Il riferimento è alla porzione confinante con quella appena riqualificata, dove sono ancora presenti i resti di imbarcazioni vecchie e in stato di abbandono, che compromettono il decoro e limitano le potenzialità complessive della zona.

La riqualificazione

Proprio per questo il primo cittadino ha sollecitato un’azione coordinata che consenta di completare il processo di riqualificazione. L’intervento appena concluso segna comunque un passo importante nel percorso di recupero urbano e ambientale, restituendo alla città un’area significativa e rafforzando il legame tra il fronte mare e gli spazi pubblici destinati alla socialità e al tempo libero. «Manca solo l’ultimo passo - ha precisato Ignazio Locci - ovvero quello di completare l’opera e per poterlo fare, deve necessariamente intervenire la Regione» In buona sostanza si chiede l’eliminazione di quello che viene definito il cimitero delle barche abbandonate.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari regge solo un tempo

l nello sport
Il conflitto

I Volenterosi in campo per lo Stretto  Meloni: «L’Italia farà la sua parte»

Disponibili due navi cacciamine. Ma Trump attacca: la Nato stia fuori 
Il conflitto

Libano, ok alla tregua E l’Iran riapre Hormuz

L’America ferma Israele e annuncia: accordo in due giorni 
Intervista

«Per i voli sardi emergenza gestibile: l’estate è al sicuro»

Intrieri: «Continuità garantita, pronti ad aggiungere collegamenti»  
Massimiliano Rais
Energia

«Eolico off shore, un ricorso al Tar contro il progetto»

Il no di Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Portoscuso e Buggerru 
Antonella Pani
Il caso

Intasca la pensione della madre morta da 13 anni

Nuoro, truffa da 300mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza 
Fabio Ledda
L’incontro

Genitori e figli nel nome dell’impresa

Salvato, prorettore dell’Università Bocconi: «Le aziende di famiglia più solide sul mercato» 
Luca Neri
Anniversario

I 105 anni del Psd’Az, nel futuro la scelta tra destra e sinistra

Festa per la ricorrenza a Oristano Solinas: «Deciderà il congresso» 
Antonio Masala
Il caso

La Lega torna in piazza contro l’Ue

Patrioti europei a Milano, tre cortei e una manifestazione di Forza Italia 