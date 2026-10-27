Blitz incendiario, caccia agli attentatori 

I criminali hanno agito in pochi istanti, distruggendo con il fuoco cinque furgoni di una ditta che si occupa di costruzioni e installazione di impianti. Un blitz, quello messo a segno nella notte tra domenica e lunedì, studiato nei minimi dettagli per evitare anche di essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti in via Renzo Laconi, a Mulinu Becciu. Sull’attentato sono al lavoro i carabinieri della compagnia.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze ben più gravi anche al vicino capannone. Dei cinque furgoni, quattro sono stati completamente divorati dalle fiamme, uno ha riportati danni nella parte posteriore. Sulla natura dolosa non sembrano esserci dubbi. I responsabili della ditta non avrebbero subito minacce e non avrebbero sospetti su chi possa aver commesso (o commissionato) l’attentato incendiario: per questo il lavoro dei carabinieri si preannuncia complicato.

Per ora non sembrano emergere collegamenti con un altro grave episodio avvenuto due settimana fa nella zona industriale di Elmas: in quell’occasione sono stati dati alle fiamme ben undici furgoni di un’azienda logistica. (m. v.)

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