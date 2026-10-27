SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Mulinu Becciu.
28 ottobre 2026 alle 00:58

Blitz incendiario, caccia agli attentatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I criminali hanno agito in pochi istanti, distruggendo con il fuoco cinque furgoni di una ditta che si occupa di costruzioni e installazione di impianti. Un blitz, quello messo a segno nella notte tra domenica e lunedì, studiato nei minimi dettagli per evitare anche di essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti in via Renzo Laconi, a Mulinu Becciu. Sull’attentato sono al lavoro i carabinieri della compagnia.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze ben più gravi anche al vicino capannone. Dei cinque furgoni, quattro sono stati completamente divorati dalle fiamme, uno ha riportati danni nella parte posteriore. Sulla natura dolosa non sembrano esserci dubbi. I responsabili della ditta non avrebbero subito minacce e non avrebbero sospetti su chi possa aver commesso (o commissionato) l’attentato incendiario: per questo il lavoro dei carabinieri si preannuncia complicato.

Per ora non sembrano emergere collegamenti con un altro grave episodio avvenuto due settimana fa nella zona industriale di Elmas: in quell’occasione sono stati dati alle fiamme ben undici furgoni di un’azienda logistica. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Il pareggio di Maldini all’81’, poi il crollo: finisce 4-2 
Pietro Serusi, 73enne di Fonni: «Io alla fine ho pagato, penso a chi non lo può fare»

«La mia odissea per un esame al cuore, chi soffre non può essere abbandonato»

Un ex operaio dell’Enichem racconta: sto combattendo da mesi 
Consiglio regionale

Commissioni, accordo in alto mare

Gelo sui presidenti, pressing di Avs e Orizzonte Comune. Oggi vertice di maggioranza 
Massimiliano Rais
Milano

Movimento 17 ottobre, Siher resta in silenzio dal gip I legali: «Non ha fatto nulla»

Per i pm clima da «guerra continua» La replica: «Normale dissenso politico»  
Brasile

Bolsonaro jr, la fuga dello sconfitto Gli Stati Uniti gli danno asilo politico

A piedi in Argentina, poi il volo per la Florida dove lo aspettava il fratello 
Unione europea.

Agricoltura, prima intesa sulla Pac

L’Ue apre sul caro-carburante. Lollobrigida: più risorse e autonomia 