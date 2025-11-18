Bin Salman da Trump, accolto con tutti gli onori 

Washington. Ingresso dal portico sud della Casa Bianca riservato di solito ai capi di Stato, picchetti militari e jet in volo. Più una strenua difesa su uno dei casi più controversi degli ultimi sette anni: la morte di Jamal Khashoggi. Per il primo incontro a Washington dal 2018 e la prima visita negli Usa dall’omicidio del giornalista del Washington Post, Donald Trump ha accolto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman con tutti gli onori. «Un leader molto rispettato, un mio grande amico, un uomo che ha fatto cose incredibili per i diritti umani», lo ha definito il tycoon.

La visita del saudita arriva in uno dei momenti più delicati del secondo mandato di Trump, con gli indici di gradimento in calo, l’insoddisfazione per la sua gestione dell’economia in aumento e l’irritazione della base Maga per la gestione del caso Epstein alle stelle. E la tensione di Trump si percepisce anche negli accesi scambi con la stampa nello Studio Ovale. Il presidente è comunque riuscito a incassare quello che auspicava: la rassicurazione da parte di bin Salman sugli investimenti negli Stati Uniti promessi nel loro incontro a maggio. Anzi, il principe ereditario ha rilanciato, annunciando che Riad è pronta a salire da 600 a 1.000 miliardi. In ballo ci sono anche una serie di accordi su difesa, intelligenza artificiale, energia nucleare e soprattutto una vendita senza precedenti a Riad di jet F-35: cessione per la quale l’accordo è stato firmato ieri nella notte italiana. Un’operazione contestata non solo dal Pentagono, che ha avvertito sui rischi di vendere armi e tecnologia a un Paese che ha una partnership di sicurezza con la Cina, ma anche da Israele, l’unico Paese in Medio Oriente che possiede i potenti velivoli militari americani. L’amministrazione Usa ha anche approvato la vendita di armi all’Ucraina per un valore di 105 milioni di dollari.

