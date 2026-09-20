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Ghilarza.
21 settembre 2026 alle 00:24

Biblioteca nell’Agorà, via al trasferimento 

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Il trasferimento della biblioteca nei locali dell’Agorà in piazza San Palmerio a Ghilarza si fa sempre più vicino dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di concedere in comodato d’uso gratuito all’Asl per 5 anni gli spazi della biblioteca. La nuova Giunta ha infatti revocato la delibera adottata dai predecessori con cui si concedevano alla Asl, per spostare gli uffici amministrativi, i locali dell’asilo di via Alghero. Si voleva evitare che l’azienda sanitaria guardasse ad altri centri dopo lo sfratto dall’edificio privato in cui gli uffici sono collocati da oltre trent’anni. Ora la Giunta Usai ha dato indirizzi agli uffici per procedere con il trasferimento della biblioteca di via Matteotti.

«I locali dell'Agorà risultano pienamente idonei a ospitare il patrimonio librario e i servizi bibliotecari in virtù dell'ampiezza delle stanze e dell'ottima luminosità naturale degli ambienti, elementi strutturali che garantiscono una fruizione ottimale, accogliente e funzionale da parte degli utenti, degli studenti e della cittadinanza – si legge nella delibera dell’esecutivo - ll trasferimento nell’Agorà consentirà di valorizzare e rifunzionalizzare lo spazio in una prospettiva di aggregazione sociale e culturale». Agli uffici ora il compito di organizzare il trasloco e adeguare l’Agorà alla nuova destinazione. ( a. o. )

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