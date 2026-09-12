Beffa Latte Dolce: la Paganese si impone alla fine 

Latte Dolce 2
Paganese 3
Latte Dolce (3-4-3) : Cherchi; Pinna, Coghetto, Frau; Banti (22’ st Dumani), Piredda (38’ st Mascia), Lopes, Limberti; Di Paolo (29’ st Asproni), Sorgente (20’ st Saddi), Pulina (39’ st Di Gianni). In panchina Pedone, Dieni, Ruggiu, Agrelli. Allenatore Fini.
Paganese (4-3-3) : Di Salvatore; Di Biagio (38’ st Sarrubbi), Isufi, De Nova, Piga; Sicurella, Pierce, Basanisi (30’ st Cordova); Pierdomenico (10’ st Lagzir), Akammadu, El Haddadi (23’ st Bonfiglio). In panchina Bleve, Coquin, Giordano, Mampuya, D’Incoronato. Allenatore Novelli.
Arbitro : Budriesi di Bologna.
Reti : pt 13’ Pinna, 23’ Basanisi, 35’ Pierce, 42’ Sorgente (r); st 35’ Sicurella.
Note : ammoniti Sorgente, Piredda, Lagzir, Sarrubi.
Sassari . Il Latte Dolce combatte ma deve arrendersi alla forza della Paganese, che si impone 2-3 nel finale. Quattro le reti nella prima frazione, aperta con quella di Pinna abile a risolvere una mischia. La rapidità di Pierdomenico conduce al pareggio: dalla fascia fa partire il traversone che Basanisi finalizza al volo. La Stella la ribalta al 35’ con una splendida parabola di Pierce appena sotto l’incrocio: 1-2. I sassaresi non si arrendono: Banti steso in area, rigore solare che Sorgente realizza con un destro violento (42’). Nella ripresa subito contatto dubbio ai danni sempre di Sorgente ma Budriesi ammonisce per simulazione. Ci pensa Sicurella a chiudere il match, al 35’, con un’incornata che Cherchi può solo guardare.
RIPRODUZIONE RISERVATA