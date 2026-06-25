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L’iniziativa
26 giugno 2026 alle 01:24

Basta droghe, oggi il Bastione si colora di blu  

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Oggi è la Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. Il Comune di Cagliari aderisce alla campagna “Illuminiamo la Sardegna di blu: contro lo stigma, per la prevenzione, la cura e l'inclusione”. Il monumento scelto per veicolare il messaggio è il Bastione di Saint Remy.

L’iniziativa è promossa dalla Struttura Dipendenze patologiche, il SerD della Asl 8 di Cagliari, insieme alla Sitd, la Società italiana tossicodipendenze, sezione Sardegna. «Il blu – secondo gli intenti dei promotori – è il colore che meglio rappresenta responsabilità pubblica, fiducia e vicinanza alle persone e alle famiglie, oltre che ai servizi che operano ogni giorno sul territorio». Di sicuro, «le dipendenze sono condizioni complesse, non solo emergenza o marginalità. Servono prevenzione, ascolto e assistenza. Lo stigma, invece, rende più difficile chiedere aiuto. Le dipendenze si possono evitare, le persone possono essere curate e i SerD restano presidi pubblici fondamentali di salute e inclusione», spiegano dalla Asl.

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