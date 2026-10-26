SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ciclismo.
27 ottobre 2026 alle 00:23

Balliana va in vacanza da vicecampione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una maglia tricolore e una azzurrostellata nel cassetto, la medaglia d’argento nella crono tricolore aggiunta in extremis. Enrico Balliana ha chiuso con un bilancio lusinghiero la sua carriera da Junior e adesso può concedersi qualche giorno di meritato riposo (a Parigi con la fidanzata Aurora Marrocu) prima di iniziare l’avventura tra gli Under 23.

La crono di sabato a Piasco è stata la ciliegina sui due anni passati alla Ecotek Zero24, con Beppe Martinelli sull’ammiraglia: «Ho deciso una settimana prima, quando l’hanno messa in calendario», spiega il diciottenne di Arborea. «Mi dispiaceva non fare un’altra gara in maglia Ecotek e Beppe mi ha subito detto di sì». Però aveva già reso le bici al team: «Ne ho usato una della Red Bull-Bora. Certo ho fatto meno bene che speravo (2° a 26” su 19,7 km, ndr ), dopo una settimana con appena due uscite, ma so che forse con valori buoni posso battere Pezzo Rosola».

Già, la Red Bull-Bora Rookies, la sua nuova casa: « Abbiamo fatto un po’ di team building nel primo raduno, in Austria. Sarò l’unico italiano, ma c’è Enzo Hincapie che è molto simpatico, così come il tedesco Karl Herzog e lo svizzero Nicolas Ginter che già conoscevo. Poi io sono per metà svizzero, parlo il tedesco-svizzero, oltre all’inglese». Tornerà in sella a metà novembre, per essere già un po’ in condizione a dicembre a Maiorca, quando si inizierà a fare sul serio. Intanto manda in archivio la stagione: «La maglia tricolore è il momento più bello, però salire sul podio europeo con la squadra della mixed relay è quasi alla pari. Le gare in nazionale non sono andate benissimo ma sono contento che il ct abbia creduto in me: questa è la cosa importante». ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  