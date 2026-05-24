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Pakistan.
25 maggio 2026 alle 01:20

Autobomba contro il treno, oltre 20 vittime 

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Islamabad. Vagoni squarciati e ribaltati, auto carbonizzate, una palazzina danneggiata. Sono le immagini che i giornali di tutto il mondo pubblicano dal Pakistan, dove un’esplosione ha investito un treno passeggeri provocando una strage. Testimoni oculari sentiti dalla Bbc sostengono che un’auto carica di esplosivo si è schiantata contro il treno provocando una violenta deflagrazione. «Il treno era in movimento e c’erano passeggeri a bordo quando è avvenuta l’esplosione», racconta uno di loro. L’attacco è stato rivendicato da un gruppo armato separatista, il sedicente “Balochistan Liberation Army” (Bla), che parla di «un attacco suicida»: una versione per ora non confermata dal governo ma a quanto pare non esclusa dagli investigatori. Il bilancio ufficiale delle vittime è di almeno 14 morti, ma diverse fonti riportano cifre ancora più drammatiche: «Almeno 24 persone sono state uccise», dice un alto funzionario all'Afp, mentre un ufficiale di polizia interpellato dall’Efe parla di «30 passeggeri uccisi e 102 feriti». Il treno era a Quetta, il capoluogo della regione del Belucistan, non lontano dal confine afgano, quando l’esplosione ha fatto deragliare almeno tre vagoni e la locomotiva provocando un massacro. Stando ai giornali, a bordo c’erano anche diversi militari con le loro famiglie: andavano a Peshawar per la festività dell’Eid al-Adha, che si celebra tra pochi giorni, dice una fonte alla France Presse. «Condanno fermamente l’atroce esplosione», scrive su X il premier Muhammad Shehbaz Sharif parlando di «vili atti di terrorismo».

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