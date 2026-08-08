Auto si schianta sulla colonnina del carburante 

Ci sarebbe un guasto meccanico all’origine dell’incidente avvenuto ieri mattina a Dolianova poco dopo le 11,30. Un’auto di grossa cilindrata, condotta da un turista francese, si è schiantata su una delle colonnine del distributore di carburante della Tamoil di via Cagliari. Il conducente, entrato nell’area self service, ha perso il controllo della Bmw i5, finendo contro l’erogatore del carburante. L’impatto, con un forte boato, ha richiamato l’attenzione degli abitanti della zona che con un estintore hanno domato un principio di incendio. «Per fortuna l’auto non ha preso fuoco», racconta un testimone, «dal vano motore stava cominciando ad uscire del fumo. Una delle persone accorse ha scollegato la batteria». Sono intervenuti dopo pochi minuti i carabinieri di Dolianova e i Vigili del fuoco di Cagliari. Nessun danno di rilievo per il turista francese e la donna che viaggiava con lui. Soccorsi da un’ambulanza del 118, se la sono cavata con un grande spavento. Il rifornitore della Tamoil rimarrà chiuso almeno fino a domani. ( c.z. )

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