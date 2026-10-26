Auto contro trattore, muore un 35enne 

Alla guida del suo trattorino stava rientrando a casa a Samassi dall’appezzamento di terreno dove coltivava frutta e ortaggi, quando all’improvviso è stato urtato da una Audi Q5. Il piccolo mezzo agricolo è uscito di strada e si è ribaltato, travolgendolo senza lasciargli scampo: Daniele Cabras, 35 anni, è morto sul colpo. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici del 118, sopraggiunti sul posto a bordo di un’ambulanza. Illeso invece il conducente dell’auto.

La tragedia

Il terribile incidente è avvenuto sulla statale 196 dir che da Serramanna conduce a Samassi poco dopo le 18. Uno schianto terribile. Stando a quanto accertato dai carabinieri, che hanno svolto i rilievi, Cabras stava procedendo lentamente sulla statale quando, arrivato a poche centinaia di metri dall’ingresso del paese, è stato urtato da una Audi Q5 condotta da un compaesano. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un tamponamento o se l’impatto sia avvenuto in fase di sorpasso. L’unica certezza è che il trattorino con Cabras alla guida è finito in cunetta ribaltandosi: l’agricoltore è rimasto schiacciato. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Per il 35enne però non c’è stato nulla da fare. Sotto choc il conducente dell’Audi che è stato sentito dai carabinieri.

La commozione

La notizia si è sparsa in un baleno a Samassi, dove il giovane che vendeva frutta e verdura nei mercatini ambulanti era molto conosciuto. Per anni era stato il presidente del Comitato organizzatore del Carnevale ed era sempre in prima fila ogni volta che serviva una mano per organizzare iniziative in paese. Come accaduto anche il 16 settembre, quando con la solita generosità aveva messo a disposizione il suo trattorino per trasportare la statua del patrono San Geminiano in occasione della processione. Non era sposato e non aveva figli ma tantissimi amici, non solo a Samassi ma anche a Serramanna, paese dove era nato.

Il cordoglio

La tragedia è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando la comunità di Samassi sotto choc. «Un colpo terribile ha investito la comunità samassese – ha detto la prima cittadina Beatrice Muscas –. Di fronte a questi eventi ci sentiamo piccoli e impotenti, la perdita di un giovane impegnato nella vita del paese ci lascia attoniti e sgomenti. L’amministrazione comunale è vicina alle famiglie coinvolte e rappresenta tutti il suo cordiglio alla famiglia di Daniele, che ci ha lasciati. Cordoglio anche dal vicesindaco Giacomo Onnis: «Da parte mia esprimo tutta la vicinanza possibile alle famiglie coinvolte da questa tragedia che li ha colpiti improvvisamente – le sue parole –. La scomparsa di Daniele, un giovane conosciuto da tutti sia per il suo lavoro, sia per il suo impegno per il carnevale samassese, è difficile da spiegare e lascia attonita un’intera comunità».

(ha collaborato Santina Ravì)