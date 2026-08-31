Auto contro moto, coppia di giovani in ospedale 

Grave incidente ieri pomeriggio tra via Vico e via Manara. Un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all’incrocio, uno dei più pericoloso di tutta la città. Ad avere la peggio sono stati il conducente e la passeggera della moto. Il ragazzo, vent’anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu con diverse fratture scomposte. Non è fortunatamente in pericolo di vita.

La ragazza che stava con lui è invece stata portata al Santissima Trinità con un codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e che adesso dovranno stabilire le responsabilità. C’erano anche gli operai della ditta Sicurezza Ambiente per rimuovere i detriti e rimettere in sicurezza la strada. A chiamare i soccorsi sono state anche alcune persone che si trovavano a passare in zona e che hanno visto il ragazzo a terra.

Proprio per via della pericolosità l’incrocio tra via Vico e via Manara è regolato da un doppio stop ma spesso viene comunque attraversato senza fermarsi e senza dare precedenza. I doppi stop erano stati sistemati in diverse zone della città proprio per ridurre la velocità. Nei giorni scorsi analogo incidente, all’incrocio con via Principessa Yolanda anche questo regolato dal doppio segnale di arresto.

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