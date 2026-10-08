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Roma.
09 ottobre 2026 alle 00:53

Attore aggredito sul monopattino, caccia a una minicar nera 

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Roma. Davide Iacopini è ricoverato in Terapia intensiva al San Camillo Forlanini della Capitale e «ha riportato un trauma cranico grave». Per questo «è stato sottoposto a intervento da parte dell'équipe neurochirurgica: al momento il decorso post operatorio è regolare», il 42enne «è ancora sedato, la prognosi strettamente riservata». Così recitava ieri il bollettino medico sulle condizioni dell’attore che lunedì, mentre viaggiava su un monopattino, è stato vittima di un’aggressione. Intanto sul fronte investigativo si aggiunge un tassello: chi ha travolto Iacopini viaggiava su una minicar.

E se la famiglia dell’attore, che ringrazia «per i tantissimi messaggi di solidarietà», chiede «il rispetto della privacy in questo momento delicato», il lavoro degli inquirenti procede spedito: l’ipotesi più accreditata è che gli autori dell’aggressione, probabilmente due minorenni, viaggiassero su una minicar elettrica di colore nero. Sarebbero loro i protagonisti di quattro diversi episodi, contro i quali è stata sporta denuncia.

Oltre all’azione contro Iacopini, il pm Ambrogio Cassiani, che indaga per tentato omicidio, sta vagliando altri tre casi avvenuti sempre nella zona di Monteverde Vecchio, dove l’attore è stato colpito il 5 ottobre, in via Barrili. I testimoni, ascoltati in queste ore, hanno raccontato che la biposto vista in strada «non faceva rumore», ciò fa restringere le ricerche a un mezzo alimentato elettricamente. Nella stessa sera in cui Iacopini è finito per terra a causa di un calcio, un altro ragazzo, sempre a bordo di un monopattino, qualche ora prima è stato aggredito con le stesse modalità. Per la Procura, quindi, dalla minicar erano «a caccia di vittime», sebbene al momento non trova conferme la possibilità che i quattro episodi di Roma rappresentino una delle tante “sfide” che compaiono sui social network.

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