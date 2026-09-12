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Il progetto.
13 settembre 2026 alle 01:30

“Attivi insieme” per la terza età 

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In Sardegna gli over 64 erano circa 280mila nel 2005, pari al 17% della popolazione. Oggi sono diventati oltre 428mila e rappresentano il 27% dei residenti. Entro il 2055 gli ultra sessantaquattrenni potrebbero arrivare a costituire addirittura il 42% della popolazione sarda. È in questo scenario che si inserisce “Attivi Insieme: la strada per la longevità”, il progetto rivolto agli over 65 organizzato dalla Fap Acli insieme alle Acli provinciali di Cagliari, con il contributo della Fondazione di Sardegna, che da settembre prende il via con una nuova fase di attività sul territorio.

Il nuovo percorso coinvolgerà Cagliari, Elmas, Iglesias, Mandas, Cortoghiana e Decimomannu. L’obiettivo è promuovere un modello di invecchiamento attivo creando occasioni concrete per muoversi, incontrarsi, apprendere, coltivare interessi e continuare a costruire relazioni. Previste attività motorie, laboratori, passeggiate, incontri culturali e momenti di socializzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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