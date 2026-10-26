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Il caso.
27 ottobre 2026 alle 00:27

Attentato incendiario, cinque veicoli coinvolti: si cerca il colpevole 

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Le carcasse dei furgoni sono ancora lì, allineate lungo il piazzale, con le carrozzerie annerite e deformate dal calore. Dei mezzi restano ormai soltanto le lamiere contorte, dopo l’incendio divampato nella notte in via Renzo Laconi, a Mulinu Becciu, nel piazzale di una nota ditta che si occupa di costruzioni e installazione di impianti, nella zona artigianale alla periferia di Cagliari.

Ad essere coinvolti sono stati cinque furgoni: quattro sono stati completamente distrutti dalle fiamme, mentre il quinto ha riportato danni soprattutto nella parte posteriore. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Le squadre hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, cercando di limitare i danni.

L’ipotesi dolosa

Stando ai rilievi effettuati si tratterebbe di un rogo doloso. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabili. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto. I mezzi erano parcheggiati nella parte finale del piazzale, delimitata da un cancello basso e facilmente scavalcabile. Un dettaglio che potrebbe essere preso in considerazione nell’ambito degli accertamenti, mentre resta da chiarire come siano state appiccate le fiamme e chi possa esserci dietro il rogo.

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