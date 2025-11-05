VaiOnline
Champions League
06 novembre 2025 alle 00:33

Atalanta, che blitz Al novantesimo vince a Marsiglia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Marsiglia 0

Atalanta 1

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Pavard, Egan-Riley (34' st Gomes), Aguerd, Murillo, O'Riley, Hojbjerg, Garcia (49' st Madi), Greenwood, Paixao (26' st Vaz), Aubameyang. In panchina De Lange, Van Neck, Ouro Bang Na, Clement, Vermeeren, Bakola, Lago. All. De Zerbi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou (10' st Hien), Djimsiti, Ahanor, Bellanova, Ederson, De Roon (1' st Pasalic), Zappacosta, De Ketelaere (39' st Samardzic), Lookman (30' st Musah), Krstovic (39' st Scamacca). In panchina Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, K. Sulemana, Maldini. All. Juric.

Arbitro: Sanchez (Spagna).

Reti: nel st 45' Samardzic.

Note: angoli 6-3 per il Marsiglia. Recupero: 1' e 8'. Note: ammoniti Ederson, Kossounou, O'Riley, De Zerbi.

Dalla paura per un mani di Ederson in area, con check negativo, alla gioia liberata come il sinistro all'incrocio al 90' di Samardzic, il cambio di De Ketelaere che aveva sbagliato il rigore. La quarta partita di Champions per l'Atalanta si conclude con una preziosa vittoria a Marsiglia e con l'esame superato per Juric. Ma la serata si tinge di giallo per la lite tra Juric con Lookman all'atto della sostituzione. Nella ripresa la svolta: al 45’ Ederson se la rimpalla tra gamba sinistra e polso destro e sul ribaltamento Samardzic, dopo aver guidato la transizione, la piazza all'incrocio da fuori. Al 3' di recupero Gomes a giro non inquadra la porta, al 97’ Carnesecchi nega il pari a Greenwood.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 