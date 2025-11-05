Atalanta, che blitz Al novantesimo vince a Marsiglia 

Marsiglia 0

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Pavard, Egan-Riley (34' st Gomes), Aguerd, Murillo, O'Riley, Hojbjerg, Garcia (49' st Madi), Greenwood, Paixao (26' st Vaz), Aubameyang. In panchina De Lange, Van Neck, Ouro Bang Na, Clement, Vermeeren, Bakola, Lago. All. De Zerbi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou (10' st Hien), Djimsiti, Ahanor, Bellanova, Ederson, De Roon (1' st Pasalic), Zappacosta, De Ketelaere (39' st Samardzic), Lookman (30' st Musah), Krstovic (39' st Scamacca). In panchina Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, K. Sulemana, Maldini. All. Juric.

Arbitro: Sanchez (Spagna).

Reti: nel st 45' Samardzic.

Note: angoli 6-3 per il Marsiglia. Recupero: 1' e 8'. Note: ammoniti Ederson, Kossounou, O'Riley, De Zerbi.

Dalla paura per un mani di Ederson in area, con check negativo, alla gioia liberata come il sinistro all'incrocio al 90' di Samardzic, il cambio di De Ketelaere che aveva sbagliato il rigore. La quarta partita di Champions per l'Atalanta si conclude con una preziosa vittoria a Marsiglia e con l'esame superato per Juric. Ma la serata si tinge di giallo per la lite tra Juric con Lookman all'atto della sostituzione. Nella ripresa la svolta: al 45’ Ederson se la rimpalla tra gamba sinistra e polso destro e sul ribaltamento Samardzic, dopo aver guidato la transizione, la piazza all'incrocio da fuori. Al 3' di recupero Gomes a giro non inquadra la porta, al 97’ Carnesecchi nega il pari a Greenwood.

