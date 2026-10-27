Associazioni, nasce la Fidapa Campidano 

Nei giorni scorsi è stata istituita una nuova sezione della Fidapa Bpw Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari). La sezione si chiama Campidano, la sede prescelta è San Gavino, la presidente è Lucia Loddo. Nella neonata sezione sono presenti libere professioniste della zona, del cagliaritano e dell’oristanese. A darne la notizia è stata Maria Gemma Moi, presidente del distretto Sardegna.

In precedenza nell’aula magna del palazzo regio di Cagliari, c’è stato il gemellaggio tra il distretto Sardegna e il distretto Nord Ovest (Valle D’ Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia).

Dopo i saluti di Piero Comandini, presidente del consiglio regionale e di Marzia Cilloccu, vice presidente del consiglio comunale, ha preso la parola Silvia Trois, presidente della sezione Fidapa di Cagliari. Quindi gli interventi di Anna Maria Elvira Musacchio, presidente nazionale, Maria Gemma Moi, presidente del Distretto Sardegna, Stefania Chinellato, presidente distretto Nord Ovest. Di recente c’è stato un altro gemellaggio, quello tra la sezione di Porto Torres e quella di Casarano, in Puglia al quale è seguito il progetto “Tessere per tessere”, coordinato da Rita Piredda, nota stilista e responsabile per il distretto Sardegna del gruppo di lavoro nazionale “crescita sostenibile”per il biennio 2025-2027.

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