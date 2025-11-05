VaiOnline
Viabilità.
06 novembre 2025 alle 00:37

Asse mediano, oggi cantieri e disagi  

Operai al lavoro dalle 9 alle 18 in via dei Conversi e a Genneruxi, direzione Sassari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Asse mediano, direzione Sassari: oggi meglio evitarlo. Per un doppio intervento, all’altezza dello svincolo per via dei Conversi e nel tratto davanti a Genneruxi, ci saranno disagi al traffico dalle 9 alle 18, la fascia oraria dei lavori programmati dal Comune. Nel primo caso la viabilità verrà deviata su via dei Conversi, mentre nel secondo ci sarà una sola corsia per la circolazione. L’Amministrazione comunale raccomanda «massima prudenza alla guida, il rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica di cantiere».

Le modifiche

I due distinti interventi sono definiti «di manutenzione straordinaria» e «propedeutici alla messa in sicurezza della carreggiata». Un intervento riguarda la verifica per un «possibile cedimento stradale in corrispondenza di un chiusino», in prossimità dell’inizio del tratto rialzato all’altezza dell’uscita di via dei Conversi. Per consentire le operazioni in sicurezza, i veicoli provenienti dal Poetto e diretti verso Sassari verranno deviati temporaneamente nell’uscita di via dei Conversi per poter poi rientrare sull’Asse mediano dalla stessa rampa di ingresso. Rallentamenti e problemi saranno però inevitabili perché ci si incrocerà con i mezzi che sempre da via dei Conversi, svolteranno verso l’Asse passando sotto il cavalcavia.

L’asfalto

Il secondo intervento, nella stessa fascia oraria, servirà per rifare la bitumatura del manto stradale nel tratto compreso tra il chilometro 5+750 e il chilometro 6+100, sempre in direzione Sassari, nel tratto davanti agli svincoli per Genneruxi e per la strada arginale di Terramaini, dove si trova la postazione dell’autovelox. In questa fase il traffico, fanno sapere dal Comune, «verrà ridotto ad una sola corsia di marcia». La circolazione inoltre sarà regolata da apposita segnaletica e dalla presenza di operai, incaricati di gestire il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti.

I problemi

Ovviamente i disagi maggiori al traffico saranno quelli nelle ore di punta. Inevitabilmente si formeranno rallentamenti e file. Dunque chi si mette in movimento e deve percorrere l’Asse mediano in direzione Sassari, meglio che metta in conto di dover affrontare qualche ingorgo in più. Nella speranza che almeno oggi non ci siano altri problemi, come il quasi quotidiano incidente che si verifica in una delle strade maggiormente utilizzate, e dunque trafficate, della città. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 