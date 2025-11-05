Asse mediano, oggi cantieri e disagi  

Asse mediano, direzione Sassari: oggi meglio evitarlo. Per un doppio intervento, all’altezza dello svincolo per via dei Conversi e nel tratto davanti a Genneruxi, ci saranno disagi al traffico dalle 9 alle 18, la fascia oraria dei lavori programmati dal Comune. Nel primo caso la viabilità verrà deviata su via dei Conversi, mentre nel secondo ci sarà una sola corsia per la circolazione. L’Amministrazione comunale raccomanda «massima prudenza alla guida, il rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica di cantiere».

Le modifiche

I due distinti interventi sono definiti «di manutenzione straordinaria» e «propedeutici alla messa in sicurezza della carreggiata». Un intervento riguarda la verifica per un «possibile cedimento stradale in corrispondenza di un chiusino», in prossimità dell’inizio del tratto rialzato all’altezza dell’uscita di via dei Conversi. Per consentire le operazioni in sicurezza, i veicoli provenienti dal Poetto e diretti verso Sassari verranno deviati temporaneamente nell’uscita di via dei Conversi per poter poi rientrare sull’Asse mediano dalla stessa rampa di ingresso. Rallentamenti e problemi saranno però inevitabili perché ci si incrocerà con i mezzi che sempre da via dei Conversi, svolteranno verso l’Asse passando sotto il cavalcavia.

L’asfalto

Il secondo intervento, nella stessa fascia oraria, servirà per rifare la bitumatura del manto stradale nel tratto compreso tra il chilometro 5+750 e il chilometro 6+100, sempre in direzione Sassari, nel tratto davanti agli svincoli per Genneruxi e per la strada arginale di Terramaini, dove si trova la postazione dell’autovelox. In questa fase il traffico, fanno sapere dal Comune, «verrà ridotto ad una sola corsia di marcia». La circolazione inoltre sarà regolata da apposita segnaletica e dalla presenza di operai, incaricati di gestire il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti.

I problemi

Ovviamente i disagi maggiori al traffico saranno quelli nelle ore di punta. Inevitabilmente si formeranno rallentamenti e file. Dunque chi si mette in movimento e deve percorrere l’Asse mediano in direzione Sassari, meglio che metta in conto di dover affrontare qualche ingorgo in più. Nella speranza che almeno oggi non ci siano altri problemi, come il quasi quotidiano incidente che si verifica in una delle strade maggiormente utilizzate, e dunque trafficate, della città. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA